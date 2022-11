16 nov 2022

Doppia seduta al Centro sportivo di Assemini per i rossoblù di mister Liverani, al lavoro nella settimana della sosta di campionato. La giornata della squadra è iniziata in palestra con delle esercitazioni dedicate allo sviluppo della forza; l’allenamento è proseguito in campo, spazio alla tattica. Nel pomeriggio: attivazione e serie di partitelle giocate ad alta intensità. Personalizzato per Leonardo Pavoletti e Filippo Falco.

Domani, giovedì 17, il gruppo si ritroverà per una nuova seduta fissata al pomeriggio.

Sabato ad Asseminello alle ore 15 è in programma una partita di allenamento tra la prima squadra e la Primavera. I posti sono esclusivamente riservati agli abbonati che riceveranno il proprio titolo d’accesso gratuito – nominativo e personale – dopo aver compilato qui l’apposito form; in alternativa potranno recarsi presso il Ticket Service presso Piazza L'Unione Sarda (aperto sino a venerdì dalle 9 alle 13; dalle 16 alle 20).

La disponibilità è limitata, tra posti a sedere e in piedi. Il tagliando dovrà essere poi mostrato all’ingresso: i tifosi potranno accedere al Centro sportivo dalle 14 (ingresso da via Sa Ruina, Campo 1), con possibilità di parcheggio all’interno o nelle aree adiacenti ad Asseminello (sino ad esaurimento posti).