Il Cagliari ai Premi Ussi 2022

15 nov 2022

Si è tenuta questa sera a Pula la consegna dei premi Ussi Sardegna, la manifestazione organizzata dall’associazione dei giornalisti sportivi dell’Isola. Nel teatro comunale “Maria Carta” il Cagliari è stato premiato per il lavoro svolto con il suo Settore giovanile e la Primavera durante la scorsa stagione, che ha visto l’Under 15 raggiungere i play-off dopo un campionato condotto al vertice; particolarmente prestigioso il cammino della Primavera, arrivata addirittura ad un passo da una storica finale Scudetto. Sul palco sono intervenuti il Direttore Business e Media Stefano Melis, il responsabile del Settore giovanile Bernardo Mereu e il Direttore sportivo Pierluigi Carta.

Tra i premiati nel corso serata Marco Mancosu - cagliaritano, cresciuto nel vivaio rossoblù e ritornato alla base per mettere tutta l’esperienza e il suo senso di appartenenza al servizio della squadra – e Zito Luvumbo, tra i giovani capaci di essere protagonisti in Primavera, arrivati ora a giocare in prima squadra.

Mereu: "Le soddisfazioni sono tante, personalmente ho grande entusiasmo insieme a tutti i nostri tecnici e formatori. Monitoriamo oltre 5 mila ragazzi in Sardegna, lavoriamo ogni giorno nei territori per coltivare non solo il talento ma anche, e soprattutto, le doti morali del bambino che diventerà calciatore e cittadino del futuro. Ecco perché l'Academy ha una valenza sociale oltre che sportiva. Ci sono poi l'Attività di base e il Settore giovanile, con le novità dell'Under 14 Pro e dell'Under 18 che ci permettono di confrontarci con le realtà della Penisola e non possono che farci crescere a tutto tondo".

Carta: "L'anno scorso abbiamo fatto un ottimo campionato con la Primavera e bisogna rendere merito ai protagonisti di quella stagione: in primo luogo la squadra che oltre a essersi contraddistinta per valori tecnici ha onorato il significato e l’importanza della maglia rossoblù, mister Alessandro Agostini e il suo staff per il lavoro svolto nel biennio e il Coordinatore tecnico Daniele Conti. Quest'anno è partito un nuovo ciclo che si fonda sul medesimo senso di appartenenza, a cominciare da uno staff tutto sardo, ripetersi a certi livelli non è mai scontato ma ci proveremo. Il Settore Giovanile è un percorso che viene da lontano, che si fonda sul sentire la responsabilità ed importanza di giocare per questo Club”.

Mancosu: "Ringrazio l’USSI Sardegna per questo riconoscimento, fa piacere che abbia pensato a me, mi onora. Quando c’è stata la possibilità di ritornare qui, come ho già detto, non ci ho pensato su due volte. Poter giocare con la maglia della propria città, che tifi sin da bambino, è un orgoglio e allo stesso tempo una responsabilità. Il mio obiettivo è di onorarla sempre, dare il massimo. L’ambizione non solo mia, ma di tutti, è quella di poter riportare il Cagliari dove merita".