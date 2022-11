11 nov 2022

+ -

Mister Fabio Liverani ha convocato 24 calciatori per la sfida dell’Unipol Domus di sabato contro il Pisa, gara valida per la 13ª giornata del campionato di Serie B. Out Filippo Falco e Leonardo Pavoletti, che oggi hanno proseguito il loro lavoro personalizzato, in lista il portiere della Primavera Velizar-Iliya Iliev e l’attaccante Adam Griger.

Questi i rossoblù: