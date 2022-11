Verso Cagliari-Pisa

10 nov 2022

Antivigilia di Cagliari-Pisa, i rossoblù si sono allenati questo pomeriggio ad Asseminello. Dopo l’attivazione la squadra ha svolto dei lavori su tecnica e tattica. L’ultima parte della seduta è stata dedicata a delle partitelle giocate su spazi ridotti. Personalizzato per Leonardo Pavoletti e Filippo Falco.

Da questa stasera la squadra comincerà il ritiro al Centro sportivo. Domani, venerdì 11, è in programma un nuovo allenamento: al termine mister Liverani incontrerà i media per presentare la gara. L’appuntamento è alle 14.30 in diretta streaming sul canale YouTube del Club.