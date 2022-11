Forza e tattica

08 nov 2022

Lavoro atletico e tattica nel programma di allenamento di oggi per i rossoblù di mister Fabio Liverani. La seduta è iniziata in palestra con delle esercitazioni dedicate allo sviluppo della forza esplosiva, proseguite poi in campo. A seguire la squadra è stata impegnata in sviluppi di gioco e in un lavoro situazionale svolto in funzione della gara. A chiudere, una partitella giocata su campo ridotto. Hanno lavorato in personalizzato Marco Mancosu e Leonardo Pavoletti; a riposo Filippo Falco.

Domani, mercoledì 9, il gruppo si ritroverà al pomeriggio.