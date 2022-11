POST GARA 🎙

05 nov 2022

Nicolas Viola analizza il pareggio di Bolzano dopo una gara conclusa in modo beffardo.

DISPIACERE GRANDE

"Difficile commentare una gara così, prendere un pareggio allo scadere in quel modo ci lascia enorme rammarico soprattutto per i nostri tifosi che ci hanno seguito davvero numerosi con enorme passione".

CRESCITA E NOTE LIETE

"Sto iniziando a entrare in ritmo, salendo di condizione e fiducia. Nella ripresa si è visto quanto lavoriamo con il mister, il Cagliari ha proposto calcio dall'intervallo sino alla beffa finale, senza dubbio torniamo a casa delusi ma anche convinti di poter sviluppare le note liete odierne, ben sapendo che occorre migliorare per evitare errori che poi ti costano punti come oggi".