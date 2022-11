Comunicato del Club

03 nov 2022

+ -

Il Cagliari Calcio, nell’ambito di una più ampia riorganizzazione dell’organigramma societario, rende noti i nuovi incarichi nell’Area Business & Media, di cui Stefano Melis è il nuovo Direttore.

Al Cagliari dal 2018, prima come Direttore Commerciale ed in seguito come Direttore dello Sviluppo Strategico, oggi le sue responsabilità saranno più ampie e prevedono una supervisione diretta sulle aree marketing e comunicazione, sulle linee di ricavo, oltreché sul progetto del nuovo stadio. Nato a Lanusei, 43 anni, nel suo percorso professionale le esperienze al Real Madrid nel settore marketing e nuove tecnologie, quindi gli incarichi di responsabilità nell’area commerciale di Nike, Puma e Vans. Per Nike è stato inoltre Global Brand Director Football, dal 2015 al 2018, supervisionando i progetti nell’ambito dei grandi eventi calcistici internazionali quali Mondiali, Europei e Champions League. Dal 2019 fa parte del Consiglio di Amministrazione di Fluorsid.

Federica Vargiu è la Responsabile Marketing & Sponsorship: nata a Cagliari nel 1983 e nel Club dal 2012, avrà come focus la pianificazione strategica, lo sviluppo di nuove forme di partnership e la valorizzazione del brand.

Fabio Frongia è il Responsabile della Comunicazione. Giornalista, nato a Cagliari nel 1988, dopo la laurea in Scienze Politiche inizia un percorso ad ampio spettro nel mondo dell’informazione. Già collaboratore nell’Area Marketing & Comunicazione del Cagliari Calcio dal 2019, ha arricchito la sua esperienza all’interno del Gruppo occupandosi per Fluorsid di relazioni con media e stakeholder, Corporate Social Responsibility ed eventi.

Con la continuità del lavoro svolto dal Responsabile Ufficio Stampa Paolo Vallone, il Digital verrà curato da Corrado Pusceddu e i Social Media da Oliviero Addis: questi ultimi due consolidano il percorso iniziato nel 2020 all’interno delle aree marketing e commerciale della Società.