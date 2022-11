Focus tattico

03 nov 2022

A due giorni dalla gara contro il Sudtirol, i rossoblù sono scesi in campo al Centro sportivo di Assemini. Riscaldamento tecnico ed esercitazioni atletiche ad iniziare la seduta: quindi spazio alla tattica, con la squadra impegnata in una serie di sviluppi di gioco. A seguire sessione di calci piazzati. Lavori individuali per Marco Mancosu e Leonardo Pavoletti.

Domani, venerdì 4, è in programma un nuovo allenamento: al termine mister Liverani presenterà il match ai media. La conferenza stampa della vigilia si terrà alle 12.15, trasmessa in diretta sul canale YouTube del Club.