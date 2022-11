01 nov 2022

Altra tappa di avvicinamento alla gara di Bolzano in programma sabato: i rossoblù di mister Liverani si sono allenanti oggi al Centro sportivo di Assemini in doppia seduta. La giornata è iniziata in palestra con esercizi per lo sviluppo della forza. A seguire il gruppo si è trasferito in campo: lavori atletici personalizzati ed esercitazioni tattiche. Nel pomeriggio attivazione, possessi in spazi ridotti e serie di partite. Hanno lavorato sempre a parte Mancosu e Pavoletti.

Domani, 2 novembre, lo staff ha fissato un nuovo allenamento al pomeriggio.