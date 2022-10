SALA STAMPA 🎙

29 ott 2022

+ -

Roberto Muzzi, Club Manager rossoblù, parla dopo il pareggio per 1-1 contro la Reggina analizzando il momento attraversato dalla squadra.

LAVORARE SODO

"I ragazzi hanno dato tutto, è un momento così dove occorre lavorare in silenzio facendo sì che i risultati arrivino con continuità. Rimbocchiamoci le maniche e pensiamo a fare un lavoro importante durante la settimana. I nostri tifosi ci chiedono di fare di più, così deve essere perché nessuno di noi può essere soddisfatto del ruolino di marcia. Il campionato di Serie B è molto duro, lungo, c'è tempo per crescere e migliorare ma tutto passa attraverso l'impegno quotidiano".

PER IL BENE DEL CAGLIARI

"La società lavora per programmare, pensa al presente e al futuro, io ho il ruolo di Club Manager e in quello devo dare il mio contributo come tutti fanno all'interno della Società. Mi piace quello che sto facendo, voglio fare il bene del Cagliari come penso dal primo giorno di questa nuova avventura".