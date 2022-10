POST GARA 🎙

29 ott 2022

+ -

Il gol del momentaneo vantaggio porta la firma di Gianluca Lapadula: questo il suo commento dopo l'1-1 casalingo contro la Reggina.

QUALCHE RAMMARICO

"Il gol per un attaccante è importante, ma sinceramente lo scambierei con i tre punti. Li avremmo meritati noi, la società, tutto l'ambiente. L'atteggiamento mi è piaciuto, nelle ultime uscite ci era mancata un po' di ferocia, oggi l'ho rivista tutta".

UNITÀ D'INTENTI

"Le critiche vanno trasformate in qualcosa di positivo, è ovvio che per noi la tifoseria è un'arma in più, un valore aggiunto: sono sicuro che con il lavoro e la determinazione riusciremo a dar loro soddisfazioni. Siamo uniti, questo è quello che conta".