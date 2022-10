SALA STAMPA 🎙

29 ott 2022

Termina 1-1 la sfida tra Cagliari e Reggina. Di seguito il commento di mister Liverani al termine del match:

L'ATTEGGIAMENTO GIUSTO

"Il gol paradossalmente invece di scioglierci ci ha contratto. Nel primo tempo abbiamo commesso troppi errori tecnici nella riconquista, allo stesso tempo abbiamo avuto un paio di occasioni dove ci è mancato solo calciare in porta. Nella ripresa abbiamo provato a vincerla con più convinzione, ci puniscono i dettagli. La squadra ha lottato fino all'ultimo, i ragazzi hanno dato il cuore".

GARA DOPO GARA

"Dobbiamo pensare partita dopo partita, analizzarle singolarmente. Guardando la classifica, bisogna essere onesti, siamo in ritardo, ma conosco bene il campionato di B e so che non è assolutamente un ritardo incolmabile. I ragazzi devono avere fame e voglia di giocare. Consapevoli di star rincorrendo, ma senza preoccupazioni eccessive."