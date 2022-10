26 ott 2022

Nuova seduta di allenamento per i rossoblù di mister Liverani, in campo questo pomeriggio al Centro sportivo di Assemini per continuare la preparazione alla gara di sabato. Dopo una sessione di forza in palestra, la squadra ha svolto degli esercizi di attivazione e dei lavori dedicati al possesso palla. Marco Mancosu ha proseguito nel personalizzato.

Domani, giovedì 27, è in programma un nuovo allenamento al mattino.