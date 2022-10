Tecnica e partitelle

25 ott 2022

La squadra si è allenata questa mattina al Centro sportivo di Assemini, due i gruppi di lavoro. Per i calciatori più impiegati ieri in gara defaticante in palestra; per gli altri la seduta si è svolta in campo. Dopo l’attivazione, esercitazioni sulla tecnica; in chiusura sono state giocate delle partite su spazi ridotti. Lavori personalizzati per Marco Mancosu.

Il Cagliari si ritroverà ad Asseminello domani, mercoledì 26, al pomeriggio per un nuovo allenamento in vista della gara di sabato all’Unipol Domus.