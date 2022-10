SALA STAMPA 🎙️

24 ott 2022

Fabio Liverani analizza così la sconfitta di Ascoli per 2-1, andando oltre il risultato e guardando alla prestazione complessiva.

LA PRESTAZIONE C'È STATA

“Direi che abbiamo perso per due episodi, senza subire nulla nel corso della gara. La squadra è stata protagonista di un’ottima prova, i dati parlano chiaro. Siamo mancati nell'ultimo passaggio e non siamo riusciti a concretizzare, ma ai ragazzi posso rimproverare poco. L'Ascoli faceva molta densità nella sua zona difensiva, dispiace perdere per due infortuni. Abbiamo giocatori importanti ma il valore va poi dimostrato sul campo, ora bisogna trovare soluzioni perché così si fa dopo una sconfitta. La Serie B riserva sempre sorprese e non vanno dati giudizi affrettati, men che meno quando una gara viene condizionata da due episodi e non subisci praticamente nulla".