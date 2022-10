MATCH REPORT 📋

24 ott 2022

Sconfitta per 2-1 ad Ascoli per i rossoblù, vittima di disattenzioni proprie che fanno scaturire le due reti bianconere, una per tempo. Nel finale la rete di Pavoletti non basta.



LE SCELTE

Liverani opta per Luvumbo a sinistra nel tridente con Pavoletti al centro e Falco sulla destra. In mediana Makoumbou in mezzo con Deiola e Nandez, davanti a Radunovic ci sono Di Pardo, Altare, Capradossi e Carboni.

DIONISI SU RIGORE

Succede poco per 20', al netto di qualche tentativo di Caligara (deviato in corner), Falco (sinistro parato), Altare (colpo di testa fuori) e poi Capradossi. Al 31' la sblocca Dionisi su rigore, concesso per una disattenzione collettiva della difesa rossoblù che porta Radunovic ad atterrare Lungoyi. Il Cagliari reagisce riversandosi in area avversaria senza però la grande occasione.



MENDES LA CHIUDE

Il Cagliari fa la partita ma il giro palla non trova sbocchi, l'Ascoli si difende con ordine. Al 61' Falco manda alto col sinistro il tiro su sponda di Pavoletti. La rete ascolana arriva all'80', quando un disimpegno errato porta Collocolo a trovare Mendes che non perdona. Il Cagliari la riapre al 90' con Pavoletti in mischia, poi l'assalto partorisce diverse occasioni ma non il gol del pareggio.