SALA STAMPA 🎙️

23 ott 2022

+ -

Alla viglia di Ascoli-Cagliari, posticipo di Serie B in programma alle 20.30, mister Liverani ha risposto alle domande dei media nella consueta conferenza stampa pre gara. Di seguito il suo intervento:

L’ASCOLI NEL MIRINO

“I nostri avversari arrivano da una vittoria importante e hanno trovato certezze con un nuovo modulo. Sarà importante rimanere propositivi, pur mantenendo l'equilibrio. Avremo pochi spazi a disposizione, non dovremo essere frettolosi".

I GIOVANI

“In Coppa Italia sono stato orgoglioso di vedere le risposte di chi finora è stato meno impiegato, sono sicuro che avranno altre opportunità. Kourfalidis mi ha impressionato per la personalità oltre che per la prestazione, sta bene fisicamente e mentalmente, si giocherà le sue carte”.

IL REPARTO OFFENSIVO

“Pavoletti e Lapadula non sono stati particolarmente fortunati sin qui, hanno bisogno del gol come tutti gli attaccanti, son certo che arriveranno. Non ci sono gerarchie ma scelte funzionali alla squadra, tutti possono incidere e scegliamo la formazione in base alla partita”.

OBIETTIVO CONTINUITÀ

“L’Ascoli ci farà fare una gara problematica, ma il nostro obiettivo è dare continuità di risultati dopo Genoa e Brescia. Con il Bari non meritavamo di perdere, l’unica gara sbagliata è stata Venezia sotto l’aspetto mentale".