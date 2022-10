POST GARA 🎙️

20 ott 2022

Simone Aresti analizza la sconfitta di Coppa guardando al futuro, che vuol dire la sfida di lunedì sera ad Ascoli. L'opinione del portiere dopo la gara di Bologna.

PROVA CHE DÀ FIDUCIA

"Oggi in campo eravamo in tanti che avevamo sin qui giocato meno. C'erano molti giovani, dobbiamo guardare il bicchiere mezzo pieno perché siamo stati alla pari di una squadra di categoria superiore che per forza di cose ha fatto la partita creando più occasioni. Potevamo fare meglio in alcune circostanze nelle due fasi, dispiace sempre uscire battuti ma ci portiamo a casa diverse note liete".

VOGLIA DI MIGLIORARE

"In Serie B è normale trovare difficoltà e tanti ostacoli complicati. Giorno dopo giorno cerchiamo di mettere in pratica ciò che ci dice il mister, sono convinto che cresceremo ulteriormente a livello di collettivo e quindi come qualità di gioco. Andiamo ad Ascoli per vincere, sappiamo quanto sia importante e quanto siamo in grado di farlo".