SALA STAMPA 🎙️

20 ott 2022

+ -

Dopo la sconfitta di misura a Bologna, che segna la fine del cammino in Coppa Italia Frecciarossa, Fabio Liverani parla così della prestazione rossoblù.

GRANDE RAMMARICO

"Abbiamo fatto giocare diversi ragazzi molto giovani con pochissimi minuti nelle gambe a livello professionistico. Potevamo sbloccarla con Barreca quando ha preso la traversa, ci abbiamo provato e dispiace andare via sconfitti per una sfortunata autorete. La squadra ha lottato e giocato alla pari contro una rivale di categoria superiore".

TESTA ALL'ASCOLI

"Adesso dobbiamo dare continuità ad Ascoli, loro sono in fiducia e ben allenati. Torniamo a casa e da domani si lavora per una sfida sicuramente probante per la quale vogliamo farci trovare pronti così da continuare la striscia positiva in campionato. Siamo all'inizio di un percorso, in ogni gara bisogna dimostrare il nostro valore. La gara odierna dell'Ascoli a Genova e la vittoria di Bari dimostrano come i marchigiani e ogni avversario sia ostacolo difficile da superare".

UN CAGLIARI NUOVO

"Siamo un gruppo valido, con diverse soluzioni: oggi era giusto dare opportunità a chi lavora ogni giorno con grande dedizione e far riposare qualcuno che non si era quasi mai fermato da inizio luglio. Era un'occasione per vederli all'opera. Vado via da Bologna con un risultato purtroppo negativo ma tante certezze in più dai miei giocatori".