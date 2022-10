MATCH REPORT 📋

20 ott 2022

Al stadio "Renato Dall'Ara" il Bologna batte 1-0 il Cagliari e conquista la qualificazione agli ottavi di finale della Coppa Italia Frecciarossa. Decisiva una sfortunata autorete di Obert al 69' di gioco.

LE SCELTE

Liverani sceglie Lapadula al centro del tridente con Millico e Pereiro ai lati. In mediana Viola affiancato da Kourfalidis e Lella, la difesa è guidata da Capradossi e Obert con i terzini Zappa e Barreca. In porta c'è Aresti.

EQUILIBRIO E LOTTA

Dopo 5' Ferguson su cross di Barrow manda fuori, quindi al 6' Sansone viene respinto da Aresti e all'11 Zirkzee ha lo stesso risultato. Il Cagliari ci prova al 12' con Lapadula ma il suo colpo di tacco è fuori misura, e al 24' Kourfalidis ha un buon cunicolo che però lo vede calciare male dal limite. La gara si ravviva nella seconda metà di primo tempo: al 26' Aresti deve salvare sull'incornata di Bonifazi, idem al 32' sul mancino di Sansone. Sul corner seguente è Ferguson a mancare di un niente il bersaglio. Al 38' grande chance per Barreca: sinistro splendido da fuori area, palombella che incoccia sulla traversa a Bardi battuto. L'ultima emozione al 41': Zirkzee trova Schouten, diagonale vincente ma il VAR annulla per fuorigioco millimetrico.

SVANTAGGIO SU AUTORETE

La ripresa vede le squadre fronteggiarsi con intensità e senza esclusione di colpi. Il Bologna fa la partita ma il Cagliari risponde con coraggio e presenzia spesso nella metà campo felsinea. Prima emozione al 55' con Viola che colpisce bene da fuori ma trova il volto di Bonifazi a salvare dopo un'azione tambureggiante. Il Bologna ci prova al 58' con Lykogiannis (botta da fuori) e al 68' con Soriano lanciato in contropiede, ma Aresti salva. Sul corner seguente arriva l'autorete di Obert che involontariamente colpisce nella propria porta dopo la deviazione aerea di Lykogiannis. Gli ultimi venti minuti non regalano emozioni a un Cagliari che inserisce Luvumbo e Cavuoti (per Pereiro e Viola) ma non trova il guizzo per tornare in equilibrio.