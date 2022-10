19 ott 2022

Vigilia di Bologna-Cagliari, gara dei sedicesimi di finale di Coppa Italia, in programma allo stadio Dall’Ara (ore 21). I rossoblù di mister Liverani sono scesi in campo oggi ad Asseminello: la seduta è iniziata con un riscaldamento tecnico e dei lavori aerobici. Poi spazio alla tattica: sviluppi di gioco e partita. Per chiudere sessione di calci piazzati. Riposo e terapie per Edoardo Goldaniga.