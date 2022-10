18 ott 2022

La squadra è scesa in campo oggi al Centro sportivo di Assemini per continuare la preparazione alla gara di giovedì sera in Coppa Italia. Per i rossoblù di mister Liverani la seduta ha compreso delle esercitazioni aerobiche, lavori tattici ed una partita giocata su campo ridotto. Riposo e terapie per Edoardo Goldaniga.

Domani, mercoledì 18, è in programma un nuovo allenamento fissato al mattino.