17 ott 2022

I rossoblù di mister Liverani si sono allenati oggi al Centro sportivo di Assemini in vista della gara di giovedì di Coppa Italia. Prima parte della seduta in palestra con esercizi dedicati allo sviluppo della forza. Poi la squadra si è trasferita in campo: attivazione, lavoro sul possesso palla e gare a tema. Riposo e terapie per Edoardo Goldaniga.

Il gruppo si ritroverà domani, martedì 18, al mattino.