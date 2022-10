Subito in campo

16 ott 2022

+ -

Messa subito in archivio la vittoria di ieri all'Unipol Domus, per il Cagliari è già tempo di pensare ai prossimi impegni: giovedì 20 i rossoblù saranno di scena a Bologna per la gara dei sedicesimi di Coppa Italia; poi sarà di nuovo campionato, con il posticipo della 10ª giornata in programma lunedì 24 ad Ascoli.

La squadra si è ritrovata questa mattina, due i gruppi di lavoro ad Asseminello. I calciatori con più minutaggio ieri hanno svolto una sessione di scarico tra palestra e campo; per gli altri serie di partitelle giocate su campo ridotto e lavoro aerobico.

A riposo Edoardo Goldaniga, uscito ieri dal terreno di gioco a causa di un trauma contusivo al ginocchio destro

Mister Liverani e il suo staff hanno fissato una nuova sessione di allenamento per domani pomeriggio, lunedì 17.