POST GARA 🎙️

15 ott 2022

Grande protagonista della vittoria sul Brescia, con il gol del raddoppio e un paio di occasioni dove Lezzerini lo ha fermato, il capitano odierno Alessandro Deiola commenta la sfida dell'Unipol Domus.

VITTORIA DI PESO

“Sono felicissimo per il gol sotto la Nord e per la prestazione della squadra, la strada è giusta e abbiamo dato continuità alla prova di Genova. Il ritiro? Una soluzione scelta dallo spogliatoio perché avevamo voglia di prepararci bene dopo Marassi, ci tenevamo tanto e l'abbiamo dimostrato".

BUONA GESTIONE

"Oggi siamo ripartiti dall'atteggiamento, dovevamo aggiungere qualità e consapevolezza. Il Brescia era temibile ma abbiamo gestito bene la gara, anche se avremmo dovuto chiuderla prima. Siamo stati poi bravi a soffrire e interpretare la partita".

DEDICA SPECIALE

"Mi piace giocare da mezzala, in particolare mi piacciono gli inserimenti. In ogni caso, in ogni ruolo che mi si chieda di ricoprire, cerco di mettere le mie caratteristiche al servizio del mister e della squadra. La dedica è per la mia famiglia, per mia moglie e le due bimbe. Da inizio ritiro abbiamo cercato di far capire a tutti, a chi era arrivato quest’anno, quanto abbiamo sofferto e quanto questo campionato sia importante per tutti: squadra, tifosi, Società”.