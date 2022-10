SALA STAMPA 🎙️

15 ott 2022

Dopo il successo interno contro il Brescia, Fabio Liverani parla così nella pancia dell'Unipol Domus.

PRESTAZIONE SOLIDA

"Oggi il Cagliari ha dato continuità alla prestazione ottima di Genova, nel primo tempo non abbiamo concesso nulla e costruito delle occasioni importanti. Potevamo chiuderla, è normale che una squadra forte come il Brescia che ti precede in classifica e aveva in campo tanti attaccanti ti potesse fare gol e farti soffrire. Mi dispiace avere subito la rete, dovremo lavorare su questo. Penso si siano fatti passi avanti, la classifica oggi conta poco o nulla, sicuramente in molti frangenti della partita si è visto quello che chiedo alla squadra in fase di possesso e conclusione".

L'ATTACCO DI OGGI

"Ho scelto Luvumbo che ci poteva dare profondità, Falco ha qualità e gamba, così oggi abbiamo avuto un apporto importante in entrambe le fasi. Quando hai tanti attaccanti a disposizione è bello potere scegliere e vedere la disponibilità dei ragazzi. Ho pensato alla soluzione offensiva che avete visto a metà settimana, sappiamo di avere qualità là davanti, chi viene chiamato in causa dall'inizio o in corsa sa che deve farsi trovare pronto. A cominciare dalla prossima sfida, giovedì a Bologna in Coppa Italia, e quindi lunedì ad Ascoli".

NOTE LIETE

"Oggi il bicchiere è totalmente pieno, potevamo segnare il 3-0 in più occasioni e su questo possiamo crescere. Deiola ha fatto una grande gara e meritava anche la doppietta, Millico è entrato molto bene in partita, Carboni ha tanta voglia di crescere e si è meritato questa opportunità grazie al lavoro quotidiano; deve maturare nelle scelte, è molto emotivo ma è sulla strada giusta. Goldaniga ha ricevuto una botta sul ginocchio e sarà valutato, Capradossi ha dimostrato di essere utile".

TESTA E LAVORO

"I ragazzi hanno dato valore al pareggio di Genova, oggi ho visto più fiducia e maggiori certezze. Dobbiamo fare un lavoro molto mentale, per vincere i campionati occorre tornare ad essere una delle migliori difese e oggi abbiamo concesso poco, la crescita passa dall'evitare certe amnesie che possono costarti care".

SI RIPARTE SUBITO

“Pochi minuti per gioire e ora dobbiamo pensare a ripartire. Abbiamo tante partite da qui in avanti e da domani mi devono mettere in difficoltà nelle scelte. Giovedì in Coppa Italia andrà in campo una squadra che vorrà ben figurare, quindi testa su Ascoli. Turnover? No, solo chi se lo merita avrà spazio".