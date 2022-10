MATCH REPORT 📋

15 ott 2022

Vittoria esaltante per i rossoblù, che all'Unipol Domus battono 2-1 il Brescia e ritrovano la vittoria che mancava da tre partite. Di Luvumbo al 9' e Deiola al 32' i gol, prima che Olzer accorci le distanze allo scadere.

LE SCELTE

Luvumbo davanti con Mancosu e Falco a sostegno, in mediana Deiola e Nandez accanto a Makoumbou. In difesa Carboni titolare, con Di Pardo, Altare e Goldaniga.

SUBITO ZITO

Il Brescia inizia in modo propositivo ma al 10' Luvumbo la sblocca: disimpegno errato delle Rondinelle, Mancosu serve Zito che non sbaglia. Il Cagliari diventa padrone del campo e manovra con profitto, mentre il Brescia prova timidamente a rialzarsi senza mai impensierire Deiola.

BIS DEIOLA

Si arriva al 31' e Falco su assist di Deiola incorna alto di poco, svegliando lo stadio che si prepara al raddoppio: Falco e Di Pardo confezionano, cross che Nandez tocca e Deiola tramuta nel 2-0. Il finale è fatto di lotta, l'unico sussulto è una punizione velenosa di Viviani dai trenta metri, Radunovic c'è e respinge.

LUVUMBO OUT

La ripresa inizia con Deiola che viene fermato in corner da un grande intervento di Lezzerini, bravo ad alzare il tiro del sangavinese dopo un'azione di grande levatura. Al 51' Luvumbo all'uno contro uno, Papetti lo ferma e per l'arbitro non c'è irregolarità, tra le proteste del Cagliari che vede il vice-allenatore Bovo espulso. Girandola di cambi: Liverani chiama in campo prima Barreca e Viola per scelta tecnica (out Carboni e Nandez) poi Pavoletti per Luvumbo che accusa un guaio muscolare nell'ennesimo scatto di una gara meritevole di applausi da parte di tutto lo stadio.

FINALE INTENSO

Ci prova Mancosu da fuori, ambizioso e non preciso. Al 73' Benali di testa non trova la porta, ci va invece molto vicino Viviani col destro dalla distanza che sibila il palo alla destra di Radunovic. Al 76' Millico rileva Falco e l'ex Torino (dopo che Lezzerini aveva salvato col piede un quasi autogol di Huard) scappa in contropiede arrivando a tu per tu col portiere e venendo fermato sul più bello dopo una serie di dribbling. Al 90' Olzer in mischia trova il 2-1 lombardo, ma non basta per recuperare.