Partite a tema

12 ott 2022

Il Cagliari è sceso in campo questo pomeriggio ad Asseminello per proseguire la preparazione alla gara di sabato dell’Unipol Domus. La seduta, diretta da mister Liverani, è cominciata con dei lavori di attivazione e dei possessi in spazi ridotti. A seguire il gruppo ha giocato delle gare a tema ed una partita su campo ridotto.

Ha proseguito nel lavoro individuale Marko Rog.

La squadra si ritroverà al Centro sportivo domani, giovedì 13, al pomeriggio: dopo l’allenamento inizierà il ritiro in vista del match.