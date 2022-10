11 ott 2022

+ -

Nuova seduta di allenamento per i rossoblù di mister Liverani al Centro sportivo di Assemini. La squadra ha iniziato a lavorare in palestra con delle esercitazioni dedicate allo sviluppo della forza; il gruppo si è poi trasferito in campo per dei lavori di forza esplosiva. A seguire sessione di tattica.

Allenamento individuale per Marko Rog.

Domani, mercoledì 12, lo staff ha fissato una nuova seduta al pomeriggio.