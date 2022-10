POST GARA 🎙️

07 ott 2022

Una serie di parate decisive, la guida della difesa nel catino genoano: Boris Radunovic è uno dei protagonisti della sfida del "Ferraris" finita 0-0.

REAZIONE IMPORTANTE

"Dobbiamo guardare il bicchiere mezzo pieno, abbiamo reagito dopo Venezia e quindi sappiamo che occorre proseguire su questa strada. Bisogna migliorare, avere più cattiveria: oggi è un punto prezioso, sono felice di avere dato il mio contributo con alcune parate importanti".

CURA DEL DETTAGLIO

"Per arrivare in alto bisogna mantenere la concentrazione alta in ogni momento, in allenamento e in partita, altrimenti rischi di incappare in giornate no come le ultime due. Oggi a livello collettivo siamo stati compatti, ringrazio tutti i miei compagni: Altare e Goldaniga hanno fatto una partita eccezionale, personalmente ho studiato gli attaccanti genoani e tornare a casa con un punto e una prova così dà fiducia a me e tutto il gruppo".

CRESCITA COSTANTE

"Sto crescendo, devo acquisire esperienza e puoi farlo solo giocando. L'anno scorso ho fatto le mie prime partite in Serie A, quest'anno ho la responsabilità di difendere i pali di una squadra prestigiosa come il Cagliari e voglio metterci tutto me stesso"