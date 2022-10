SALA STAMPA 🎙️

07 ott 2022

Dopo lo 0-0 di Genova, Fabio Liverani commenta quanto fatto dai suoi sul campo del "Ferraris".

NUOVAMENTE SOLIDI

"Abbiamo fatto un'ottima gara difensiva, sarà importante lavorare sull'equilibrio tra le due fasi. Col Venezia avevamo avuto una giornata negativa smarrendoci, oggi non abbiamo subito gol e dimostrato ancora una volta solidità come in precedenza. Dobbiamo migliorare in uscita con la prima giocata, lo spazio c'era, serve più pulizia tecnica perché altrimenti vai in sofferenza contro chiunque. Per vincere i campionati serve pazienza, i bilanci li faremo tra qualche mese".

SERVE PRECISIONE

"I miglioramenti servono da tutti, dai difensori centrali al play e le mezzali. Chi conquista palla deve pulire la sfera per poter poi sviluppare il nostro gioco. Oggi non era facile giocare una gara così solida in un campo ostico, lo spirito che abbiamo messo in campo va accompagnato dalla mentalità di voler comandare il gioco. Importante ripartire e pensare alla sfida di sabato contro il Brescia per dare valore alla serata odierna".

CALMA E SGUARDO AL FUTURO

"Paghiamo ancora un po' di tensione e pressione da parte di tutto l'ambiente, noi dobbiamo capire che possiamo solo costruire il nostro futuro senza guardare al passato, che non possiamo cambiare. Siamo all'ottava giornata, fino a marzo c'è tempo per tutti e quindi occorrono calma e voglia di lavorare giorno dopo giorno".