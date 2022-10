POST GARA 🎙️

07 ott 2022

+ -

Prestazione da leader tecnico e carismatico, decisiva per un punto di spessore colto in casa del Genoa. A caldo, Edoardo Goldaniga parla così.

SPIRITO GIUSTO

"Oggi sapevamo che trovavamo un avversario forte, in uno stadio dove è sempre complicato giocare. Siamo stati bravi a combattere, rimanendo compatti e portando a casa un punto importante per la classifica e per il morale".

VOGLIA DI MIGLIORARE

"Dopo due sconfitte non potevamo sbagliare gara a livello di intensità e atteggiamento. Era cruciale prendere almeno un punto, ci siamo riusciti, sappiamo che dobbiamo migliorare per vincere anche questo tipo di partite ma possiamo farlo solo con il lavoro quotidiano. Abbiamo tutti voglia di riscattare la scorsa stagione negativa, noi come la nostra gente vogliamo tornare in Serie A subito e tutto passa per la cura dei dettagli e uno spirito come quello di stasera".