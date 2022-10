Cagliari-Brescia, i biglietti

04 ott 2022

Il Cagliari torna all’Unipol Domus sabato 15 ottobre per la sfida contro il Brescia, valida per la 9ª giornata di campionato: si gioca alle ore 14.

Da oggi - online e nelle ricevitorie autorizzate TicketOne - in vendita i biglietti per assistere alla partita: chi acquista il proprio tagliando entro venerdì 7 ottobre potrà usufruire di prezzi scontati del 50%. Da sabato 8, si parte con la tariffa intera a partire da 12€ nelle curve (qui tutti i dettagli).

Da lunedì 10 ottobre a disposizione dei tifosi anche il ticket service di Piazza L’Unione Sarda (aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20; sabato e domenica, chiuso).

Sempre attiva la promozione dedicata agli Under 18: previsti prezzi speciali durante entrambe le fasi di vendita (qui tutte le info). Resterà valida per tutta la stagione l’iniziativa avviata con Avis Sardegna per fronteggiare l’emergenza sangue nell’Isola: 150 i tagliandi omaggio a disposizione di Avis Sardegna per i tifosi che sceglieranno di donare il proprio sangue (clicca qui per maggiori info).