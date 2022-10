Il report da Asseminello

02 ott 2022

La squadra si è allenata oggi al Centro sportivo di Assemini per iniziare subito a preparare il prossimo impegno di campionato: venerdì sera il Cagliari affronterà in trasferta il Genoa, nell’anticipo dell’ottava giornata.

Due gruppi di lavoro nella seduta odierna: i calciatori più impiegati ieri in gara hanno svolto degli esercizi di scarico in palestra. Per gli altri attivazione, serie di partite giocate a campo ridotto e lavoro aerobico. Terapie per Antonio Barreca e Marko Rog, usciti ieri anzitempo dal terreno di gioco: i due calciatori devono smaltire rispettivamente un trauma contusivo al fianco ed una contusione alla coscia.

La squadra si ritroverà domani, lunedì 3, al pomeriggio, per una nuova seduta.