POST GARA 🎙️

01 ott 2022

Leonardo Pavoletti arriva ai microfoni per commentare la sconfitta contro il Venezia e le sue parole non possono che essere intrise di delusione.

SCONFITTA CHE BRUCIA

"Oggi ci sarebbe davvero ben poco da dire. Non è ammissibile giocare e perdere in questo modo, a maggior ragione contro un avversario che a maggio aveva significato per noi retrocessione. Fa male, ad un certo punto abbiamo perso autostima e spinta, quest'anno siamo chiamati a fare qualcosa di importante ma serve molto di più da ogni punto di vista".

BISOGNA CRESCERE

“Nel primo tempo qualcosa ha funzionato, poi nella ripresa c'è stato un blackout totale e non ci siamo più ripresi. Dobbiamo ritrovare consapevolezza nei nostri mezzi, sapere che siamo una squadra con grandi valori, ma ci manca la forza mentale per capire che le partite dobbiamo andare a prendercele con doti morali prima che con la tecnica e la tattica, a volte essendo anche poco estetici ma convinti, cattivi, concreti".

REAGIRE SUBITO

"Questo è sicuramente il punto più basso, l'unica cosa positiva è che adesso possiamo soltanto rialzarci, diversamente non potremmo fare un campionato all'altezza delle aspettative. Tutto parte da noi, quello a cui punta la Società è chiaro, ci sono stati degli sforzi per fare una rosa di livello e il Club vuole essere protagonista. Sono sicuro che reagiremo nel migliore dei modi".

MANCA IL GOL

“Sicuramente sento la responsabilità, quando un attaccante non fa gol è normale. Io lavoro per la squadra ma per vincere servono le reti, c’è tanta voglia di fare bene per questo Cagliari: ancora non abbiamo raccolto i frutti ma trovata la quadra sono sicuro che ci potremo divertire tutti”.

I TIFOSI

“Fanno male i loro fischi ma erano giusti, dopo una sconfitta del genere. La contestazione dovrà essere uno stimolo a dare di più. Sappiamo bene quanto Cagliari e la sua gente tengano alla loro squadra”.