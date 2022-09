INTERVISTA 🎙

29 set 2022

+ -

Ospite speciale a "Il Cagliari in diretta", trasmissione di Radiolina e Videolina, Marco Mancosu: il fantasista rossoblù ha raccontato le emozioni e le sensazioni delle sue prime settimane con la maglia del Cagliari.

ARRIVA IL VENEZIA

"Ho vissuto Venezia-Cagliari del maggio scorso da tifoso e spettatore davanti alla TV. La gara di sabato la vivranno probabilmente con più partecipazione i compagni che la scorsa stagione erano in campo al “Penzo”: per me è comunque una partita in cui voglio far bene”.

MAI ABBASSARE LA GUARDIA

"In Serie B ogni gara è pericolosa, non esistono avversari in difficoltà. Non mi fido di nessuno. Con il Bari abbiamo subito un solo tiro in porta e abbiamo perso. L'impressione è che stiamo raccogliendo meno di quanto meritiamo, dobbiamo invertire questa tendenza".

LA PAUSA PER LAVORARE

"Abbiamo sfruttato la pausa per lavorare molto sulla tattica, sui concetti che il mister sta cercando di trasmetterci sin dall'inizio, anche se mancavano dei giocatori impegnati con le rispettive nazionali. Avremmo di certo preferito allenarci dopo una vittoria, allenamento dopo allenamento vedo la squadra migliorare”.

PROFESSIONE CENTROCAMPISTA

"Mi reputo un centrocampista offensivo: mi piace molto aiutare la squadra, non solo andare a caccia del gol. Con il mister mi trovo bene, se in campo impari a ragionare come lui, giocare diventa più semplice”.

EMOZIONI ROSSOBLÙ

"Per noi sardi giocare con il Cagliari è imparagonabile, io sono legatissimo alla maglia e alla Sardegna. Vestirmi ogni giorno di rossoblù per me è sempre incredibile. Di Cagliari mi mancava tutto, dal cibo alle passeggiate al Poetto. Sono tornato qui con la voglia di essere protagonista”.