29 set 2022

Nuova giornata di allenamento per i rossoblù a due giorni dalla sfida dell’Unipol Domus contro il Venezia. La squadra è scesa in campo per svolgere inizialmente degli esercizi di attivazione tecnica, a seguire circuito di agilità. Poi focus tattico e sessione di conclusioni a rete.

Al rientro dagli impegni con le rispettive selezioni nazionali, Antoine Makoumbou si è allenato con il gruppo; lavoro defaticante per Adam Obert.

Ad assistere alla seduta odierna il presidente Giulini che, al termine dell’allenamento, ha consegnato a Nahitan Nández una maglia celebrativa per il traguardo delle 100 presenze in rossoblù, raggiunte in occasione dell’ultima gara di campionato.