Il Cagliari premiato al Social Football Summit

Il Cagliari Calcio è stato premiato a Roma con l'Impact Award nell'ambito del Social Football Summit 2022, evento internazionale sulla Football Industry tenutosi nella suggestiva cornice del Chiostro del Bramante.

Il premio Impact Award è stato assegnato al Club rossoblù da Italiacamp, organizzazione che lavora con grandi realtà pubbliche e private per sviluppare progetti di impatto sociale, in virtù "della costruzione di una strategia di sostenibilità integrata", spiega Leo Cisotta, Marketing & Business Development Director Italiacamp, "capace di portare valore al proprio territorio e a tutti gli stakeholder, esempio tangibile di come generare impatto positivo - sociale ed economico - sia oltre che una responsabilità, anche una leva strategica per le stesse società di calcio. Questo premio è il riconoscimento del percorso intrapreso dal club nella convinzione di come lo sport sia una di quelle Industry che può giocare un ruolo da protagonista grazie alla sua naturale vocazione a creare condivisione, socialità, comunità".

Decisivi, come si legge nella motivazione ufficiale, "l'impegno in programmi e progetti ad impatto sociale ed ambientale volti al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile promossi dall’ONU, che coinvolgono i tifosi e tutte le categorie di stakeholder. Il club rappresenta un esempio virtuoso dell’ecosistema calcistico che ha sviluppato negli anni un processo strutturato di impact management con professionisti interni dedicati, un piano d’azione orientato all’impatto oltre che una attività di comunicazione trasparente dei risultati raggiunti grazie alla redazione del Bilancio di Sostenibilità. Questo impegno, oltre a essere di grande valore per i beneficiari delle diverse iniziative, ha generato valore anche per il club che ha visto nello scorso anno crescere il proprio indice di Brand Reputation.” Infatti, l’analisi che ha visto il club vincitore ha considerato unitamente alle azioni realizzate, anche il valore dell’indice di reputation elaborato da Zwan nel 2021. Il club, infatti, ha avuto nel 2021 un incremento del +12,26% rispetto al 2020, secondo per l’Italia solo all’Atalanta che mette in evidenza quanto lo sviluppo di una strategia e la corretta comunicazione favoriscano una migliore percezione dei risultati e influisca positivamente sulla brand reputation.

Il Cagliari - si legge ancora nella motivazione ufficiale - rappresenta quindi l’esempio di quanto l’impegno nella pianificazione, gestione e valutazione di processi ad alto impatto positivo sia oltre che una responsabilità a cui i club sono chiamati per loro stessa natura, una leva strategica di valore per le stesse società calcistiche".

"Questo è un riconoscimento che ci rende orgogliosi e onorati perché rende merito a quanto il Club fa da anni in termini di modello sostenibile d'impresa", racconta la Responsabile CSR, Eventi e SLO del Cagliari Calcio Elisabetta Scorcu. "Grazie a una proprietà e una dirigenza estremamente sensibili ai temi della sostenibilità, dell'inclusione e dell'uguaglianza, abbiamo costruito tanti progetti che si evolvono in modo integrato all'interno nel territorio: tra gli altri, quelli contro omo-, bi- e trans-fobia e quelli su mobilità sostenibile, tutela dell'ambiente e lotta agli sprechi, quindi "Scuola di tifo" e "Casteddu4Special". Iniziative in sinergia con gli stakeholder locali e non solo, che dal 2021 hanno nel nostro manifesto d'intenti #BeAsOne una stella polare in grado di dare ulteriore forza e struttura a tutto ciò che portiamo avanti. Il Cagliari non è una semplice società calcistica: rappresenta una Terra e un Popolo e tutte le loro prerogative, per questo ha il dovere di essere concretamente dentro ogni dinamica affiancando le comunità per costruire il mondo che verrà".