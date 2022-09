27 set 2022

Nuova tappa di avvicinamento alla gara di sabato, il Cagliari si è allenato questa mattina al Centro sportivo di Assemini. Seduta al via in palestra con esercitazioni dedicate allo sviluppo della forza; poi la squadra si è trasferita in campo: prima un lavoro di sprint, poi spazio alla tattica. In chiusura combinazioni per andare alla conclusione a rete.

Domani, mercoledì 28, il gruppo si ritroverà nuovamente la mattino per un’altra seduta.