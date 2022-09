Doppia seduta ad Asseminello

23 set 2022

Nuova giornata di lavoro al Centro sportivo di Assemini: la squadra è scesa in campo agli ordini di mister Liverani per svolgere come da programma una doppia seduta di allenamenti. Al mattino il gruppo, dopo l’attivazione, ha eseguito delle combinazioni tecniche per andare poi alla conclusione a rete. Pomeriggio dedicato al lavoro tattico situazionale, accompagnato da una partitella giocata su campo ridotto.

La prossima sessione di lavoro è stata fissata per domani, sabato 24, al mattino.