22 set 2022

La squadra si è allenata questa mattina al Centro sportivo di Assemini. La seduta, dedicata interamente alla parte atletica, è iniziata in palestra con un lavoro specifico sulla forza. I rossoblù si sono quindi trasferiti in campo per svolgere delle sessioni personalizzate di forza esplosiva, velocità e cambi di direzione.

Il Cagliari si ritroverà domani mattina, venerdì 23: ad Asseminello in programma una doppia seduta di lavoro.