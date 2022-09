Cagliari-Venezia, i biglietti

21 set 2022

Il nuovo mese si apre con i rossoblù impegnati tra le mura amiche: sabato 1° ottobre si gioca Cagliari-Venezia, gara in programma all’Unipol Domus alle ore 14 e valida per la 7ª giornata di Serie B.

Da giovedì 22 (ore 9) - online e nelle ricevitorie autorizzate TicketOne - in vendita i biglietti per assistere alla partita: confermate quattro tariffe uniche a partire da 12€ nelle curve (qui tutti i dettagli). Da lunedì 26 a disposizione dei tifosi anche il ticket service di Piazza L’Unione Sarda (aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20; sabato e domenica, chiuso).

Sempre attiva la promozione dedicata agli Under 18, che potranno usufruire di prezzi ridotti rispetto alla tariffa intera (qui tutte le info).

Si ricorda che rimane valida per tutta la stagione l’iniziativa avviata con Avis Sardegna per fronteggiare l’emergenza sangue nell’Isola: 150 i tagliandi omaggio a disposizione di Avis Sardegna per i tifosi che sceglieranno di donare il proprio sangue (clicca qui per maggiori info).