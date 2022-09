POST GARA 🎙️

17 set 2022

L'amarezza di Edoardo Goldaniga dopo lo 0-1 contro il Bari traspare dalle sue parole ai microfoni.

POCO BRILLANTI

“Mi prendo la responsabilità di aver sbagliato il cambio di gioco da cui è scaturito il gol: è una palla che cerchiamo spesso, purtroppo il vento l’ha rallentata. Credo che a livello difensivo siamo migliorati rispetto alle prime uscite, da due gare non subivamo gol. Anche oggi abbiamo concesso poco. Brucia perdere una gara così perché abbiamo avuto sempre noi la palla e fatto noi la partita. Dobbiamo essere più brillanti e più concreti, ora guardiamo avanti e pensiamo a lavorare durante la sosta".

TESTA ALTA

"Abbiamo iniziato un nuovo percorso con il mister e tanti giocatori nuovi, cerchiamo di mettere tutti i suoi concetti in campo. Oggi eravamo stati bravi a non concedere quasi nulla: non penso ci sia un problema di concentrazione, dispiace avere sbagliato il tanto da permettere al Bari di approfittarne. Avremmo meritato il pari. Adesso pensiamo a reagire sapendo che ogni gara è difficile, la Serie B è probante e tutti ci affrontano con il coltello tra i denti perché siamo il Cagliari, ci aspettano per colpire le nostre disattenzioni. Non sarà una partita a toglierci certezze, seguiamo il mister e lo staff e ci toglieremo soddisfazioni".