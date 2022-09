SALA STAMPA 🎙️

16 set 2022

+ -

Sabato alle 14 si torna all'Unipol Domus per un'altra gara di cartello: arriva il Bari e Fabio Liverani presenta così il prossimo impegno dei rossoblù.

TESTA E TECNICA

"L'entusiasmo non deve distoglierci dall'obiettivo, da quello che abbiamo preparato avvicinandoci alla gara. Il buon umore ti aiuta a lavorare meglio, ma non dobbiamo pensare con ossessione ai tre punti. Dobbiamo fare ciò che sappiamo, con grande umiltà e rispetto per il Bari, mettendo in campo qualità, tecnica e attenzione ai dettagli".

GLI AVVERSARI

"Il Bari non ha mai perso, ha qualità e organizzazione, sta dando continuità al progetto tecnico iniziato la scorsa stagione. Sarà una sfida importante come tutte quelle che abbiamo davanti e abbiamo affrontato sin qui. Usano molto le triangolazioni veloci per attaccare poi la porta, cercano la verticalizzazione e su questi aspetti abbiamo lavorato per leggere al meglio le situazioni”.

NESSUN CALCOLO

"Arrivare da due vittorie di fila deve darti consapevolezza, non pressioni eccessive. Sarebbe poco intelligente fare adesso calcoli sulla classifica, se lo facessimo alla sesta giornata arriveremmo all'ultima sfiniti. Pensiamo gara dopo gara, conoscendo le difficoltà che ti pone il Bari, ma sapendo che se facciamo quanto già mostrato di recente possiamo vincere contro chiunque".

LA CRESCITA DI MAKOUMBOU

“Bisogna dire bravi alla proprietà e alla dirigenza per averlo scovato; complimenti ad Antoine per lo spirito e l'intelligenza con cui si è calato in una realtà nuova. Può giocare con ottimi risultati sia da centrale davanti alla difesa che da interno, ma anche in un centrocampo a due. E' un centrocampista totale che va a completare un reparto forte".

LE POSSIBILI SCELTE

"I dubbi che abbiamo sono tutti tecnico-tattici, nessun problema di carattere fisico. L'assenza di Obert? La squalifica di Adam apre al ballottaggio tra Carboni e Barreca che ci porteremo fino alle ore a ridosso della sfida: entrambi stanno bene".