14 set 2022

Il Cagliari è sceso in campo questo pomeriggio al Centro sportivo di Assemini per continuare la preparazione alla gara dell’Unipol Domus, in programma sabato pomeriggio.

Dopo l’attivazione, i rossoblù hanno eseguito degli sviluppi di gioco e una serie di gare a tema. La sessione è terminata con una partita giocata a ranghi misti a metà campo.

La squadra si allenerà nuovamente domani, giovedì 15, al mattino.