Forza, tecnica e tattica

13 set 2022

Un’altra tappa di avvicinamento alla gara dell’Unipol Domus, dove il Cagliari affronterà sabato pomeriggio il Bari: i rossoblù si sono allenati questa mattina al Centro sportivo di Assemini.

La seduta è cominciata in palestra: attivazione e lavori di forza. Poi il gruppo si è spostato in campo per svolgere una serie di esercitazioni su parte atletica: focus sullo sviluppo della forza esplosiva. Agli ordini di mister Liverani, tecnica e tattica. L’allenamento si è concluso con una partita a tema.

La squadra svolgerà una nuova sessione di lavoro domani, mercoledì 14, al pomeriggio.