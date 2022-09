12 set 2022

+ -

In bici all’Unipol Domus per la gara contro il Bari. In occasione della “Settimana Europea della Mobilità Sostenibile”, il Cagliari Calcio organizza la “Pedalata rossoblù”, iniziativa in collaborazione con la FIAB, la Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta di Cagliari. In linea con i valori espressi nel manifesto etico del Club “BeAsOne”, l’obiettivo è quello di promuovere l’utilizzo di mezzi di trasporto alternativi ed ecologici e favorire la mobilità attiva.

Appuntamento sabato 17 alle ore 11.45 nella centrale piazza Giovanni XXIII. Da lì la pedalata – tutta colorata di rossoblù – percorrerà le strade cittadine sino a raggiungere lo stadio. Le iscrizioni sono aperte sino ad un massimo di cento tifosi: chi deciderà di partecipare riceverà in omaggio un biglietto per assistere al match, con la possibilità di lasciare la propria bici nelle postazioni custodite all’interno dell’area bike parking in Curva Sud.

Per aderire basterà inviare una mail di richiesta ad info@fiabcagliari.it con i propri dati anagrafici.