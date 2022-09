POST GARA 🎙️

10 set 2022

Uno dei simboli della vittoria rossoblù a Benevento è sicuramente Boris Radunovic, autore di parate e interventi di grande solidità a protezione della porta cagliaritana.

UN ALTRO CLEAN SHEET

"Portiamo a casa una vittoria importantissima, personalmente sono felice per la seconda partita consecutiva senza subire reti, un obiettivo che premia il lavoro mio e della squadra e che dobbiamo portare avanti ogni giorno. La parata più difficile? Probabilmente quella di istinto su Forte, sono stato bravo a chiudere lo spazio. Credo sia stata una gara equilibrata, con occasioni per entrambe le squadre, alla fine abbiamo meritato i tre punti perché ottenuti contro una formazione di valore qual è il Benevento".

COMPATTI E ATTENTI

"Non era semplice vincere a Benevento, in dieci era ancora più complicato difendere il vantaggio. Siamo rimasti compatti, attenti, giocando da squadra e meritando il raddoppio e i tre punti. Vincere aiuta a lavorare nel quotidiano, i volti sono diversi e vai in campo con lo spirito migliore. Adesso puntiamo al Bari contro il quale ci aspetta un'altra sfida molto probante perché la Serie B presenta tante squadra di livello simile".