SALA STAMPA 🎙️

10 set 2022

Soddisfazione e ottimismo per il futuro. Fabio Liverani mette in archivio la bella vittoria di Benevento analizzando l'intensa sfida del "Vigorito": grandi applausi ai suoi ragazzi, nel mirino già la sfida di sabato prossimo contro il Bari, alle ore 14.

VITTORIA PESANTE

"Abbiamo fatto una partita importante, contro una squadra di livello e ciò che accresce il valore di questi tre punti. Il Benevento ha avuto le sue occasioni, noi pure, dopo il vantaggio stavamo cercando di comandare la partita e l'espulsione ha rimesso in discussione tutto. Purtroppo per una disattenzione, quella che ci ha lasciati in dieci uomini come avvenne a Ferrara, rischiavamo di complicarci la vita. Con i giovani può capitare, Obert ha fatto un'ottima gara sino a quel momento, la squadra ha concesso il giusto e interpretato bene la sfida, però bisogna crescere nel gestire certe situazioni per evitare di buttare all'aria quanto costruiamo e meritiamo".

PRESTAZIONE SOLIDA

"Il gol di Luvumbo ha poi legittimato quanto avevamo fatto. Siamo stati molto ordinati in fase difensiva, all'inizio abbiamo sbagliato qualche uscita, però nel complesso centrocampo e difesa hanno sempre lavorato bene per dare poi sfogo alle iniziative tecniche e in velocità dei nostri uomini offensivi. Allenare giocatori di qualità, uomini di valore, mi dà molto stimolo e forza per affrontare le pressioni insieme al gruppo e superarle".

RAGAZZI DI VALORE

"Il Cagliari si fonda su un mix ottimo, grazie al lavoro della proprietà e del direttore sportivo insieme al mio: il mercato ora si è chiuso, lavoriamo insieme sul campo e vedere i ragazzi allenarsi è una gioia. Per questo non sono mai preoccupato di chi gioca o meno, perché la scelta è ampia e sempre affidabile. Veniamo da una retrocessione che ha ferito l'ambiente, dal 3 luglio lavoriamo per reagire, questi ragazzi a testa bassa si impegnano per dare alla nostra gente le soddisfazioni che meritano, come si è visto dal settore ospiti oggi a Benevento con tantissimi tifosi che ci hanno spinto".

TESTA AL BARI

"Contro il Bari sarà un'altra gara impegnativa, la Serie B te ne propone tante e non è mai facile. Noi siamo pronti, dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo, tutti i risultati passano dalle prestazioni e questo deve essere il nostro pensiero".