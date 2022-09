Cagliari Calcio e AVIS insieme

07 set 2022

Il Cagliari Calcio e Avis Sardegna hanno avviato un’iniziativa per fronteggiare assieme l’emergenza sangue nell’Isola. I tifosi che sceglieranno di donare il sangue potranno ricevere in omaggio un biglietto per assistere alle gare casalinghe del Cagliari all’Unipol Domus. Saranno 150 i tagliandi a disposizione dell’Avis Sardegna in ogni partita sino al termine della stagione, già da quella contro il Bari di sabato 17 settembre.

Basterà recarsi in una delle sedi AVIS del territorio: per maggiori info è possibile contattare lo 070 41221 o visitare il sito www.avisardegna.it